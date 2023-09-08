Batılı anlamdaki ilk Türk romanı, Servet-i Fünun’un edebi beyannamesi “Mai ve Siyah” 3 Ekim Salı günü Ahmet Vefik Paşa sahnesinde dünya prömiyeri yapacak. Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı, Ceren Olpak’ın uyarladığı, emsalsiz bir klasik, muazzam bir şâhaser olan oyunun yönetmen koltuğunda Ece Okay oturuyor.

“Mai ve Siyah”, romantizmin modernizm ile tanıştığı bir roman olarak biliniyor. İlk kez sahnelecek oyununda, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Serdar Seçkin, Nazlı Ceren Argon, Çağrı Zora, Cenk Turan, Cansu Yılmaz, Nergiz Acar, Deniz Orakçı Yavuz, Diyar Gönülalçak, Efecan Baştürk, Akif Oktay, Serkan Çetinkaya, Ceren Kayış, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Baran Balkanlar, İpek Abama, Emre Yaşa, Fatih Kasap, Zeynep Yılmaz, Nilay Çalamak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Başak Cemre Gezer rol alıyorlar.