Gen-E 2023 Avrupa Girişimcilik Festivali İstanbul'da gerçekleşti. Yunanistan, Finlandiya, İngiltere ve Man Adası birincilik ödülünün sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Genç Başarı Eğitim Vakfı ev sahipliğinde, Junior Achievement Avrupa işbirliği ile 41 ülkenin katılımıyla, 11-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İlkokuldan liseye kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef alan Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile lise kategorisinde Ankara Betül Can Anadolu Lisesi, MUN Gençbizz Şirketi, JAStartup Türkiye ile üniversite kategorisinde AI for Society Gen-E 2023 Avrupa Girişimcilik Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti.

Birleşik Krallık'tan Tiaki Üniversite düzeyinde JA Europe Yılın İnovasyonu ödülüne layık görüldü. Yunanistan Isometrics ise Lise seviyesi için JA Europe Yılın Şirketi ödülüne layık görülürken, Finlandiya'dan Toteuma Üniversite düzeyinde JA Europe Start Up of the Year ödülüne layık görüldü. Man Adası'ndan Mindcore projesi de lise seviyesi için JA Europe Yılın İnovasyonu ödülünün sahibi oldu.

Festivalde ayrıca tematik Gen-E 2023 Avrupa İmza Ödülleri, Pazar Erişimi, Dijital İnovasyon, ESG, Finansal Sürdürülebilirlik, Marka Mükemmelliği, Finansal performans ve İşe Hazırlık gibi belirli mükemmellik alanları ödüllendirildi.