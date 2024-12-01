Avrupa Birliği'nin kuruluşu Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından düzenlenen ve inovatif fikirleri ödüllendirerek başarılı start-up’ların kurulmasını hedefleyen EIT Jumpstarter programına Türkiye damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) -Gelişmekte olan Avrupa bölgelerindeki gelecek vaat eden erken aşama girişimleri teşvik etmek, bilimsel fikir ve inovasyonların başarılı işlere dönüşmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen EIT Jumpstarter programının finali, Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleşti.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)’nün “Avrupa’nın Geleceği için Yenilikte Gelecek On Yıl” konferansıyla birleştirilen etkinliğe; 21 ülkeden 49 takımın katıldı ve 9 kategoride yarışan ekipler toplam 150 bin Euro değerinde ödüller kazandı.

HEDEF AVRUPA’NIN EKOSİSTEMİNDEKİ FİNANSMAN AÇIĞINI KAPATMAK

Avrupa'nın inovatif ekosistemindeki finansman açığını kapatmak adına oldukça önemli bir program olduğunu aktaran EIT Jumpstarter Yöneticisi Piotr Boulange, "Program kapsamında bugüne kadar bin 180 katılımcı eğitildi ve gelişmekte olan ülkelerde 124 girişim kurularak 2 bin 100 yeni iş imkanı yaratılmasına olanak sağlandı. Avrupa’nın Batısında olmayan ülkelerde EIT Jumpstarter gibi programlarla kurulan start-up'ların sayısı her yıl artıyor ve önceki dönemlerde yer alan girişimlerin birçoğu artık milyonlarca avroluk değerlemelere ulaştı. 2025 yılındaki hedefimiz, Ukrayna, Batı Balkanlar, Akdeniz ve AB'nin en uzak bölgelerindeki inovatif girişimcilere ek destek sağlamak" diye konuştu.

600 başvuru arasından yalnızca 180 inovatif girişimci adayın eğitim için seçildiği ve en iyi 49 takımın gıdadan enerjiye 9 farklı kategoride yarıştığı programda Türkiye’den Yapar3D, EIT üretim kategorisinde birincilik elde etti. Proje, üretimde inovatif bir üretim metodu sağlayarak, düşük adetli imalat için uygun maliyetli plastik parçaların üretimini sağlıyor.