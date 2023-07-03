Türkiye’ye oranla güneşlenme süresinin az olduğu Avrupa’da konut tipi GES projelerinin oldukça yaygın olduğunu belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için konutlardaki GES yatırımlarına yönelik kredi kolaylığı getirilmesi gerekiyor.” dedi.BURSA (İGFA) - Almanya’da enerji sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarından Intersolar Europe 2023'te yenilenebilir enerji entegrasyonuna yönelik çözüm alanları ile ilgili yeni işbirliklerinin temelini atan TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Çekya’da Prag Büyükelçisi, geçmiş dönem AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ı ziyaret ederek firmanın çalışmaları ve Avrupa’daki yatırım fırsatları ile ilgili istişarede bulundu.

Avrupa’daki son teknoloji güneş enerji yatırımlarını yerinde incelediğini belirten İbrahim Şahintaş, Türkiye’ye oranla güneş ışınımının az olduğu birçok ülkede güneş enerji sistemlerine talebin ve ilginin oldukça yoğun olduğuna dikkati çekti.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında küresel enerji krizini Avrupa’da birçok ülkenin fırsata dönüştürdüğüne de vurgu yapan Şahintaş, “Almanya’da Rus gazının yerini alması beklenen güneş enerji sistemlerine yönelik artan talep, bu alanda faaliyet gösteren firmalar için fırsat kapısına dönüşmüş durumda. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yasaların hayata geçirilmesiyle de sanayi bölgeleri ve işletmelerde elektrik üretiminin büyük bir kısmı güneş enerjisinden sağlanıyor.” diye konuştu.

Özellikle konutlarda güneş enerji sistemlerinin (GES) oldukça yaygın olduğunu da kaydeden Şahintaş, “Güneşlenme süresinin oldukça kısa olduğu başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, konutlarda elektrik ihtiyacının büyük bölümü çatı üzerine kurulan GES’lerden karşılanıyor. Krediye ulaşmanın daha kolay olduğu Avrupa'da hane halkının ortalama enerji harcamalarının bütçeleri içinde geçen yıl yüzde 8,6 olan payının, 2030'a yüzde 6,1'e düşeceği tahmin ediliyor. Coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olan Türkiye’de de enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için GES yatırımlarına kredi kolaylığı getirecek düzenlemeler devreye alınmalı. Enerjinin yerinde tüketilmesi, tüketim fazlası enerjinin sisteme satılarak ek gelir elde edilmesi gibi tüketiciye önemli kazanımlar getiren güneş enerji sistemleri, enerji ithalatından kaynaklanan cari açığın kapatılmasına da ciddi katkı sağlıyor" diye konuştu.