UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bu yılki finali, 18 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da oynanacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin final maçı İstanbul’da oynanacak. 2020 ve 2021’de pandemi koşulları nedeniyle İstanbul’da oynanamayan dev maça, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), on binlerce kişinin tribünlerden, 225 ülkede 300 milyondan fazla seyircinin de televizyonlardan canlı izlediği karşılaşmanın en iyi şekilde gerçekleşmesi için bağlı birim ve iştiraklerinden oluşan 25 kurumu ile katkı sağlayacak.

KOORDİNASYON İÇİN TOPLANDILAR

İBB’nin UEFA, TFF ve İstanbul Valiliği ile koordineli bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar birçok kolda ilerliyor. Karşılaşmaya hazırlık kapsamında zemin ıslahı, yol bakımı; ihtiyaç duyulan engelli ve yaya rampalarında eğim azaltılması gibi seyircilerin hareket konforunu geliştirecek düzenlemeler yapıyor. Çevre yollarda drenaj, yol çizgileri, otopark düzenlemesi ve otoparktan stadyuma yaya geçiş köprüsü inşası da İBB’nin yaptığı çalışmalar arasında yer alıyor.

MEYDANLARDA FİNAL COŞKUSU

İBB, Yenikapı Etkinlik Alanını, Taksim Meydanını, Sultanahmet Meydanını ve Maçka Demokrasi Parkını organizasyon için tanıtım, transfer merkezi ve festival alanı olarak tahsis edecek. Yenikapı Etkinlik Alanı UEFA tarafından kurulacak olan Şampiyonlar Ligi Festivali’ne ev sahipliği yapacak. İBB’nin taraftar toplanma merkezi için alan tahsisi yapacağı noktalar ise Taksim ve Sultanahmet Meydanı olacak. Bu alanlarla birlikte şehrin çeşitli noktalarında organizasyonu tanıtıcı farklı etkinlikler de düzenlenecek.

PEYZAJ, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Stadyum çevresinde ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi, gerekli noktalarda ilave aydınlatmaların yerleştirilmesi, diğer alanlarda ise geçici aydınlatma ve elektrik temin edilmesi için de İBB düzenlemeler yapacak. Organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve atık yönetimi ile ilgili olarak çeşitli sorumluluklar üstlenecek.

ACİL DURUM EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Acil durum ve yardım ekipleri ile zabıta ekipleri de hazırlık çalışmalarından itibaren şantiye ve stadyumda teyakkuz halinde olacak. Stadyum içinde, tribünlerde ve etkinlik alanlarında yangın olaylarına müdahale edilmesi için yeterli sayıda itfaiye aracını ve personelini görevlendirecek.

TARAFTARLARA ÜCRETSİZ TRANSFER

18 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a dönen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İBB’nin sağlayacağı en önemli desteklerden birisi de ulaşım konusunda olacak. Taraftar transferi noktasında genel ulaşım planlamasını üstlenen İBB, biletli seyircilerin ve akreditasyonlu kişilerin otobüsleri ve metroları ücretsiz kullanmasını sağlayacak. Sultanahmet Meydanında İETT otobüsleri için maç günü trafik şeridi tahsis edilecek. İstanbul Havalimanı, TEM, D100 Karayolu ve diğer yeni açılan güzergahlarda İBB’nin sorumluluk alanında bulunan yönlendirme ve hız tabelaları UEFA ve TFF’nin talepleri doğrultusunda güncellenecek. İBB Cep Trafik uygulamasında final maçı ile ilgili Türkçe ve İngilizce duyuru yapılacak.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile çok yönlü süren çalışmalarda; reklam alanlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi, geçici tuvaletlerin temini, ihtiyaç halinde su, vinç, vb. geçici alt yapı hizmetlerinin yapılması, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan müsabakayı izlemeye gelecek olan taraftarların koordinasyonunun sağlanması gibi pek çok alanda daha sorumluluklar üstlenilecek.