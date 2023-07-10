Orhan Holding, dünya çapında 15 milyondan fazla genç girişimciye ulaşan ve bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek olan Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali Gen-E 2023’ün resmi sponsoru oldu.BURSA (İGFA) - Dört kıtada, toplam 15 ülkede 10 binin üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi gruplarından biri olan Orhan Holding, genç girişimcilere olan desteğini sürdürüyor.

Holding, Junior Achievement Avrupa liderliğinde ve Genç Başarı Eğitim Vakfı ev sahipliğinde, bu yıl ülkemizde gerçekleşecek olan, Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali Gen-E 2023’e sponsor oldu.

1972’de kuruluşundan bu yana girişimciliği ön planda tutan Orhan Holding, girişimci zihin yapısına sahip gençlerin yetiştirilmesi ve iş hayatına katılımını desteklemeyi ön planda tutuyor. Ayrıca Festivalde, Orhan Holding İnsan ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Evrim Bayam’da Jüri Başkanı olarak görev alacak.

Avrupa’nın 41 ülkesinden lise ve üniversite düzeyinde öğrenci girişimlerinin birincilerinin de sahne sunumu, fuar ve mülakatlarla değerlendirileceği festivalde 50 ülkeden 800’ü aşkın katılımcı 11 – 13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek.