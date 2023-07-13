Edirne’de geçtiğimiz gün bir iş merkezinin 5’inci katından beton zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybeden avukat için Edirne Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Edirne’de geçtiğimiz gün Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi’ndeki bir iş merkezinin 5’inci katından düşerek feci şekilde hayatını kaybeden avukat Ünal Eral için Edirne Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, meslektaşları, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ve sevenleri katıldı. Ünal’ın çocukları ve ailesi törende gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra edilen duaların ardından Ünal’ın sevenlerinden helallik istendi.

Törenden sonra açıklama yapan Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, yaşanan feci olayın yanlış tasarlanan, yanlış planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.

Yanlış tasarlanan pencere

Avukat Ünal Eral’ı ebediyete uğurlamanın üzüntüsü içinde olduklarını belirten Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, yanlış planlanan bir pencere yüzünden üzücü olayın yaşandığını ifade ederek, “Baromuzun 30 yıllık mensubu, eski savcı ve iyi bir hukukçu. Trajik bir ölüm. Her ölüm erkendir ama ağabeyimizin ölümü daha da erken oldu ve bizi çok üzdü. İlk keşifler ölümün maalesef yanlış tasarlanan, yanlış planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor. O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki yok. Ağabeyimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık. Bu binanın tasarımını yapan, buna onay veren, denetlemeyen, bu pencereleri kim yapmışsa, kimin kusuru varsa; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Orada görev yapan başka meslektaşlarımız da var. Bir daha kimsenin canı yanmasın, bir daha aynı acılar yaşanmasın diye hukuk önünde hesap vermeleri adına sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Edirne’deki Mevlana Camisi’nde kılınan namazın ardından Ünal’ın cenazesi Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.