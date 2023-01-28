Avukat çifti tapu müdürlüğünde silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk

İnegöl de yanlarında çalışan Özlem A.'nın (40) boşanma davasına bakan avukat çift İrem Soydan (29) ile Mustafa Furkan Soydan (29)'ı mal paylaşımı için gittikleri İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde tabacayla yaralayan Müvekkillerinin eşi Ekrem A. (45) yakalandı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi. Yanlarında çalışan Özlem A.'nın boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan ile eşi İrem Soydan, mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğü'ne gitti. Boşanma davası ile ilgili İnegöl Tapu Müdürlüğü’nde yapılan işlemler sırasında öfkelenen Ekrem A., belindeki tabancayı çıkararak avukat çifte kurşun yağdırdı. Soydan çifti kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden otomobiliyle kaçtı.Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan avukat çift, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan avukat çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı duyan Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan, yaralanan oğlu ve gelinini ziyarete geldi.

EVDE YAKALANDI

Kaçan şahıs, polis ekiplerince saklandığı İnegöl'ün kırsal Hamitabat mahallesindeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Ekrem A.'nın ifadesinde "Eşimle görüşmeme müsade etmediler. Bende bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği öğrenildi.

Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.