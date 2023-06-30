Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" diyerek paylaşım yaptı. Büyük tepki çeken olayın ardından Yunan sosyal medya fenomeninin Türkiye’ye girmesi yasaklandı.

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 2020 yılında yeniden cami olarak kapılarını açan Ayasofya önünde Yunan bayrağıyla poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" paylaşımında bulundu. Görüntüler tepki çekerken, hakkında tahdit koyulan Kondylas’ın Türkiye’ye girmesi yasaklandı.