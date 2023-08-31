Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli kapya biber çeşidi AYBAR, Yenişehir'de yüzleri güldürdü.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında 2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yola çıkılarak Bursa Yenişehir İlçesi Yolören (Mekirköy) ve Çeltikçi Mahallelerinde yerli biber 'Aybar' çeşidi demonstrasyonu oluşturuldu.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen fideler bu yıl Mayıs ayının ilk yarısında tarlaya dikilerek demonstrasyon oluşturuldu.

Yenişehir ilçesine bağlı Yolören ve Çeltikçi Mahallelerinde demonstrasyonu yapılan AYBAR yerli kapya biber çeşidi, çiftçilerin kapya biber alanında birçok dezavantajını bertaraf ederek alternatif ürün çeşitlerden biri oldu. Gelecek nesillere güvenilir, tabii, yerli tohum genlerinin aktarılması ve sürdürülebilir doğal döngü için verimli bir çalışma olarak değerlendirilen Aybar, beklentilerin üzerinde bir performans göstererek üreticilerin tercih ettiği biberler listesine dahil oldu.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sebzecilik Şube Şefi Dr. Seyfullah Binbir ile Dr. Ayşe Kahraman'ın ın katılımıyla düzenlenentarla gününe Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın ile Yolören Tarımsal Kalkınma Kooperetif Başkanı Hakkı Çetin, İl Müdürlüğünde görevli konusunda uzman personeller ve üreticiler katıldı. ​