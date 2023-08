CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve Yönetim Kurulu Üyelerinden ayçiçeği üreticisine yapılan ziyarette, üreticinin halinin içler acısı konumda olduğuna şahit olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bülent Saylam, Barbaros Erim, Hesna Ezgi Özgül Çepil, Merve Küçük, Baturay Ulu ve Edirne İl Genel Meclisi Keşan Üyesi Sezgin Gündoğdu, Keşan’a bağlı Kozköy’ü ziyaret ederek ayçiçeği üreticisinin yaşadığı sorunları yerinde dinledi.

İlçe Başkanı Anıl Çakır, yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle verimde ciddi düşüklük yaşayan üreticinin, artan maliyetlerle birlikte enflasyon altında ezildiğini, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin ayçiçeği taban fiyatını açıklamaması da üreticinin belirsizlik yaşamasına neden olduğunu söyledi.

ANIL ÇAKIR: ÜRETİCİNİN HALİ İÇLER ACISI

Bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, tarlada yaptığı açıklamasına şu ifadelerle başladı: “Bölgemizde uzun zamandır çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Hatta cumhuriyet tarihinin en önemli kulaklığı dersek yalan söylemiş olmayız. Kozköy’de bir ayçiçeği tarlasındayız. Ayçiçeği kafalarının boylarının kısa ve içinde tanelerin yok kadar az olduğunu görüyoruz. Ayçiçeği tarlaları sıcaktan kavrulmuş durumda. Üreticinin hali içler acısı, hal böyleyken Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin bir fiyat açıklamadığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl rekolte daha fazlaydı. Bu yıl yarı yarıya belki de daha da altına düşecek. Geçen yıla oranla karşılaştırdığımızda maliyetlerinde 0'den fazla arttığını görüyoruz. Geçen yıl tonu 12 TL civardaydı. Bu sene ne olacak, hala bir belirsizlik söz konusu.”

TABAN FİYATI BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI

Yağlı tohumların bir an önce ayçiçeği taban fiyatını açıklaması gerektiğini hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, “Üretici perişan durumda bir an önce yağlı tohumların fiyatı çıkmasını bekliyoruz. Bu şartlarda 20 TL’nin üzerinde bir fiyat beklentimiz var; o bile kurtarmıyor ama ancak belki zararı dengeleyebilir. Çünkü hem bu seneki masrafı ödemesi lazım. Geçen yıla oranla mazotun ve gübrenin 0'den fazla arttığını görüyoruz. Çok ciddi bir girdi söz konusu; üretici ne yazık ki bunları karşılayamıyor hem malı satacak bu seneki borçları ödeyecek; seneye eğer parası kalırsa hazırlık yapacak ama şu an hayal gibi duruyor.” diye konuştu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

Kuraklık çeken ayçiçeği bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesini kaydeden CHP Keşan İlçe Başkanı Çakır: “Buradan hükümetimizi de görece davet ediyorum kuraklık yaşanan ayçiçeği bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesi gereklidir. 10 gün sonra okullar açılacak çiftçimiz çocuklarını okula yollayacak üniversiteyi kazananlar var onların barınma sorunları var. Masraflar olacak ama şu an bu gidişle buradan alınan verimle bunların hiçbiri karşılanmayacak gibi o yüzden bir an önce fiyat açıklaması lazım.” dedi.

ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLMELİ

Ziraat Bankası ve ilgili kurumların çiftçiye destek vermesi gerektiğini kaydeden İlçe Başkanı Anıl Çakır, “Buradan medya patronlarına destek veren Ziraat Bankasının ve ilgili kurumların aynı desteği çiftçiye vermesini istiyorum. Çünkü hakikaten seneye üretemeyeceğiz. Büyük ihtimalle şu an savaş halinde olan Rusya'dan Ukrayna’dan biz ayçiçeği ithal edeceğiz. Durum onu gösteriyor. Bütün paramızı dışarıya vereceğiz ne yazık ki kendi üreticimize vermediğimiz parayı dışarıya vermek zorunda kalacağız.” diye konuştu.

Bu arada ayçiçeği üreticisi Ahmet Kocaman da “Durum vahim göründüğü gibi yüzde 70'in üzerinde bir düşüş kayıp olduğunu belirterek, açıklanacak ayçiçeği fiyatının 25 TL olması gerektiğine dikkati çekti.