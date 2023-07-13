Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ’’Biz Anadolu’yuz Projesi’’ çerçevesinde Aydın’dan gelen 37 öğrenci, Bilecik’in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ’Biz Anadolu’yuz Projesi’ çerçevesinde toplamda Aydın’dan gelen 37 öğrenci, Bilecik’in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın’dan 40 genç ile1 lider ve 2 koordinatör oluşan kafileyi Bilecik’te koordinatörler ve gençlik liderleri karşıladı. İlk gün Gençlik Merkezi ziyareti ile başlayan tarih gezisi Şeyh Edebali Türbesi, Yaşayan Şehir Müzesi ve Söğüt bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile devam etti. İkinci gün Bozüyük Şehir Müzesi ve Kasımpaşa Camii ziyaretiyle devam eden gezi son gününde Osmaneli’nde Aya Yorgi Kilisesi, ilçenin tarihi camileri ziyareti ile devam etti. Heyet son olarak Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde çömlekçi ustalarını ziyaret ederek, burada hünerleri sergiledi.