AYEDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, hizmet verdiği 8 bin 82 trafo ve 34 bin 478 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da 7 bin 491 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Şirket ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 1.868 pano ile 35 trafo ve 670 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 322 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 61 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri 230 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 50 elektrik panosu ile 11 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, ayedas.com.tr, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Ayedaş’ın, İstanbul Anadolu Yakası’nda bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.