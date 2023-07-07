Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çenesuyu’nun yeni cam şişe ürününü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Ankara’da temaslarda bulundu. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Başkan Aygün, bu görüşmede Çenesuyu’nun yeni cam şişe ürününü takdim etti. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Aygün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a daha önce söz verdiğimiz şekilde cam şişe üretimini gerçekleştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli Çenesuyu’muzu arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Pazarlama ağını genişleten Çenesuyu, Derince’nin sadece bölgeye değil, Türkiye’ye ve hatta dünyaya açılan en önemli markaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 400 yıllık maziye sahip olan Çenesuyu, Osmanlı’dan günümüze uzanan damak tadı ve marka değeri ile hem iç hem de dış pazarda kendisine yer bulurken, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u ziyaret ederek, devam eden Kampüs Okul projesinin detayları hakkında görüştü. Bu ziyaretin ardından heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır ile bir araya gelerek, hayırlı hizmetler temennisinde bulundu. Başkan Aygün, son olarak ise AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’i de ziyaret ederek, istişarede bulundu.