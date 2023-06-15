MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasının ardından İnegöl'ün il olma umutları yeşerirken, heyecan da arttı. AK Parti Bursa milletvekili Ayhan Salman'dan bir açıklama geldi.

Gazetemize açıklama yapan Salman, "TBMM'de henüz böyle bir çalışma yok. Tabi ki eğer böyle bir çalışma olursa bizde Inegöl'ümüz için elimizden geleni yaparız.

Bizler şu anda tüm Bursa milletvekillerimizle birlikte yeni bakanlarımızı ziyaret ederek Bursa'mıza ve merkezden sonra en büyük ilçe olan Inegöl'ümüze yapılacak olan kamu yatırımlarını takip ediyor, başta emniyet, eğitim ve sağlık olmak üzere tüm İhtiyaç duyulan alanlardaki personel ve memur sayısını nasıl artırabilirizin çalışmasını yapıyoruz. " dedi.