Seyir halindeki otomobilin duraktaki otobüse çarpması neticesinde 6 kişilik aileden 3’ü feci şekilde can vermişti. Kaza anına ilişkin görüntüler, otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, dün İzmit’in Çayırköy mevkii D-605 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ADZ 991 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan A.Ş.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde durakta yolcu alan D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpanın şiddetiyle otomobilde bulunan 6 kişilik aile araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü A.Ş.’nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabia Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin’in (55) hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü A.Ş., babası A.Ş. ve oğlu M.E.Ş. ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin otobüse çarptığı anlar, vatandaşların yaşadığı panik yer alıyor.