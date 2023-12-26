Terör örgütü PKK tarafından 24 saat arayla gerçekleşen hain saldırılarda toplam 12 Mehmetçik şehit oldu.

Şehit ateşi yurdun dört bir yanına düşerken; kahramanlarımıza ait fotoğraf ve videolar da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

4 ŞEHİT AYNI SOFRADA

Söz konusu paylaşımlardan en dikkat çekeni ise 'kutluturktc' adlı Instagram hesabından yapılan paylaşım oldu. Söz konusu paylaşımda ve kahraman 6 şehidimizden 4'ünün aynı sofrada yemek yediği fotoğrafı oldu.

Yakın zamanda çekildiği tahmin edilen fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.

'Bir fotoğraf 4 şehit' notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, 'Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma' mesajı da yer aldı.

KAHRAMANLAR TÖRENLE MEMLEKETLERINE UĞURLANDI

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 askerimiz için Hakkari'de tören düzenlendi.

Havalimanındaki törenden sonra Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı ise Malatya'ya uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı ve ardından sağlanan temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık, yaralılardan 3'ünün de kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.

24 saat sonra aynı bölgeden yine 6 şehit haberi gelmiş, Türkiye yasa bürünmüştü.