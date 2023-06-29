Türkiye'nin gelecek vaat eden pilotlarından Ayşe Çebi, Avrupa'da kendini göstermeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bu sezon Türkiye haricinde, İtalya’da düzenlenen IAME ve ACI serilerinde direksiyon başına geçen 15 yaşındaki genç kadın sporcu Ayşe Çebi, geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın Napoli pistinde koşulan WSK Open Serisi 4. yarışında mücadele etti.

8 ülkeden 13 sporcunu yer aldığı OKN Junior kategorideki tek kadın pilot olarak piste çıkan Çebi, 13 turluk final yarışını 7. olarak tamamlamayı başardı. Her geçen yarış tecrübesini ve hızını artıran genç sporcu, sezona 08-09 Temmuz tarihlerinde İstanbul Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek olan Motul Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları ile devam edecek.