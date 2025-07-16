Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın baş şüphelisi olan eski polis memuru Cemil Koç’un emniyette ifade vermediği ve ‘susma’ hakkını kullandığı belirtildi. Diğer şüpheliler, valizin içinde ceset olduğunu bilmediklerini öne sürdü.

Cemil Koç’un geçmişine yönelik yapılan incelemelerde, 2023 yılında eski sevgilisi olan Türkmenistan vatandaşı Ece Gül Övezova’nın da Diyarbakır’da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Övezova’nın kaldığı apartmanın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdiği, olayın ardından Koç’un ifadesine başvurulduğu ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca Cemil Koç’un kardeşinin, geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında polislikten ihraç edildiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.