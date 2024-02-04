MALZEME LİSTESİ:

5 ayva

5 elma

5 karanfil

2,5 su bardağı toz şeker

Su

ÜZERİ İÇİN:

Yeşil fıstık

Kaymak

HAZIRLANIŞI: Ayvaları soyuyoruz ve enlemesine ikiye kesiyoruz. Çekirdek yuvalarını bıçak yardımıyla çıkarıyoruz. İçlerini de biraz daha oyuyoruz. Kaynar suya ayvaları koyuyoruz ve %70 civarında haşlıyoruz. Ayvaları çıkarıp fırın tepsisine diziyoruz. Ayvaların oyuklarını doldurmak için, elmaları soyuyoruz ve rendeliyoruz. Elma rendesini ayvaların içine paylaştırıyoruz. Üzerlerine toz şekeri kaşık kaşık döküyoruz. Ayva çekirdeklerini çıkarıyoruz. Tepsiye ayva çekirdeklerini ve karanfilleri serpiyoruz. Biraz da su koyuyoruz. Yağlı kağıdı suda ıslatıp elimizle sıkıyoruz. Ayva tatlısının üzerine kağıdı seriyoruz. Alüminyum folyoyla üzerini kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 2 saat pişiriyoruz. Folyoyu pişme süresinin yarısında alıyoruz. Ayva tatlımız pişip de ılıyınca üzerine biraz kaymak ve toz fıstık koyarak servis ediyoruz.