Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 11 kaçak göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-28’ Sahil Güvenlik botu, durdurdukları lastik bot içinde 11 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.