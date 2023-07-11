Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında İngiltere bayraklı özel bir tekne içinde 144 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında özel bir tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-6’ tarafından ‘Blue Diamond’ isimli İngiltere bayraklı özel tekne içerisinde 144 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.