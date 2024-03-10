Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 30’u çocuk, 79 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 30’u çocuk 79 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.