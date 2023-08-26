Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-8’ ve ‘TCSG-907’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.