Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-28’ Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.

KORKUNÇ CİNAYET! ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ KORKUNÇ CİNAYET! ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.