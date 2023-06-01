Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hareket halindeki lastik bot içinde 54 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-905’ ve ‘KB-20’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 54 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.