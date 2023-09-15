Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bir minibüs içinde Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü Bakacak mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 03 M 0111 plakalı minibüs içinde 6’sı erkek, 5’i kadın, 3’ü erkek çocuk ve 5’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs yed-i emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatör N.A. jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 19 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.