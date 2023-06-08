Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yılsonu sergisi düzenlendi.

Ayvacık Belediyesi Yazlık Düğün Salonu’nda el sanatları, dikiş, nakış, giyim, görsel sanatlar kurslarında hazırlanan ürünlerin, sergilendiği yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.

Kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı. Tüm stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan protokol üyeleri, katkılarından dolayı Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Damar Çetin’e, el emeği göz nuru ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür ederek belgelerini takdim etti.