Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zeytinyağ çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 4 bidon içinde 210 litre yağ ele geçirildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde 28 Ağustos tarihinde bir şahsa ait zeytinyağ çalındı. Yaşanan zeytinyağ hırsızlığı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kiraladıkları araç içinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 bidon içinde toplam 210 litre zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.