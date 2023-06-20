Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında ‘Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilen dalışlarda doğal resiflerin üzerini kaplayan paraketa misinaları görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde 2022 yılında ’Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi’ hayata geçirildi. Proje çerçevesinde denizleri hayalet ağlardan temizleme çalışmalarını sürdüren ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında dalış sırasında doğal resiflerin üzerini kaplayan paraketa misinalarını görüntüledi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, yaklaşık 30 kişilik ekip ile birlikte bölgede çalıştıklarını belirterek, Ayvalık açıklarındaki dalışlarda doğal resiflerin üzerini kaplayan paraketa misinalarını görüntülediklerini söyledi. Burada doğal resif alanları mevcut olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Bu nedenle de çok fazla balık türü bölgede yaşıyor. Haliyle balıkçıların ilgisini bu alanlar daha çok çekiyor. Biz 2 yıldır hayalet ağ projelerini sürdürüyoruz. Marmara Denizi’nde çok başarılı geçen benzer bir çalışma yürüttük. Şuanda Balıkesir sınırlarındayız. Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarında proje çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız dalışlarda resiflerin üzerinde misinaların aynı bir hayalet ağ gibi kaplı olduğunu gözlemledik. Devasa hayalet ağlar gibi paraketa misinalar da resifleri kaplamış durumda. Bu misinalar da aynı hayalet ağlar kadar denize zarar verebilir. Misinalar hayalet ağlar gibi kapladıkları alandaki yoğunlukları arttıkça aynı ağ şeklini alıyor. Buradaki canlılar yoğunlaşan misinalara yakalanıyor. Ağa yakalanmış balık gibi kurtulamadığı için yavaş yavaş ölüyor. Denizsel habitat yok oluyor. Bunların yurt dışında da örnekleri mevcut. Bölgemizde de özellikle bu çevrede paraketa misinalarının deniz canlılarına zarar verebilmesi söz konusu. Yine bu misinalar da gönüllüler ile birlikte zeminden alınıp denizlerimiz korunabilir” dedi.