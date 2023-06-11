Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları için öz kaynaklarıyla hizmet filosuna araçlar kazandırmaya devam ediyor.

Ayvalıklılara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla her yıl kiralanan Konteyner Yıkama Aracı’nı satın alarak bünyesine katan Ayvalık Belediyesi, kullanılmayan Vakumlu Süpürge Aracı’nı da baştan sona yenileyerek Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hizmete sundu.

"Kendi işimizi kendi araçlarımızla yapıyoruz"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; Kiralamaya vereceğimiz parayla, kendi kendini amorti edecek ve önemli bir ihtiyacımızı karşılayacak Konteyner Yıkama ve Dezenfeksiyon Aracı’nı ve baştan oluşturduğumuz Vakumlu Süpürge Aracı’nı müdürlüğümüze ve kentimize kazandırdık. Hizmet ağımıza da bugün yeni araçlar ekleyerek kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapmaya devam edeceğiz. Bu araçlar Ayvalıklıların, bu kazanç Ayvalık’ın, Hayırlı olsun" dedi.