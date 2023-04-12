Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) interaktif tanıtım standıyla yerini aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin açılış toplantısının ardından tüm ziyaretçilerle ayrı ayrı ilgilendiği fuarda Ayvalık Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme Birliği’nin paydaşlarıyla birlikte yer aldı.

Bu yıl 26.’si düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen EMITT Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayvalık Belediyesi, kentin turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla 26. EMITT fuarında tanıtım standı ile yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan turizm seyahat fuarında Ayvalık’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra gastronomisinin ve mutfağının da tanıtımı yapılıyor. Fuar dahilinde Ayvalık standını ziyaret eden misafirlere Girit leblebisi, peksimet, zeytin reçeli, zeytin ve zeytinyağı ikram edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Ayvalık tüm misafirlerimiz bekliyoruz”

Ayvalık Belediye Başkanı , “Ayvalık standına gelen misafirlerimize Ayvalık’ımızda yaptığımız turizm faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu faaliyetler içerisinde kültür sanat etkinlikleri ve gastronomi de artık büyük öneme sahip, Emitt İstanbulda’da bunları en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Ben herkesi bu güzellikleri görmeye Ayvalık’ımıza davet ediyorum.” şeklinde konuştu.