Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığı'na Halil Coşkun yeniden seçildi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Kent Konseyi Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Halil Coşkun yeniden başkanlığa seçildi.

İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapılan Genel kurula katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Başkanlığa yeniden seçilen Halil Coşkun'u tebrik ediyor, görevinde tekrardan başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Ergin, "116 genel kurul üyesi, aktif yurttaş katılımı ve meclis çalışma grubu bileşenimize bu yolculukta bize eşlik ettiği için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kentteki bütün renkleri, farklı disiplinleri, muhafaza eden yerin adıdır Ayvalık Kent Konseyi. Hep birlikte ortak akılla Ayvalık’ımızı daima ileriye taşıyamaya devam edeceğiz." dedi.