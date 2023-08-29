Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur kanallarında, rögarlarda kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Yoğun geçen yaz sezonunda gelişigüzel atılan çöpler, yağmur kanallarından tek tek ayıklandı. Temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülerek kış sezonuna hazırlanılacak.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla, cadde, sokak, mazgal ve çevre temizliği çalışmalarını aralıksız 7x24 sürdürüyor. İlçe genelinde yağmur suyu drenaj kanallarını atıklardan arındıran temizlik ekipleri kentin kışı karşılama hazırlığını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe genelinde, tabiat parkında, adalarda ve drenaj kanallarında temizlik çalışmalarının kıs mevsiminde de sık aralıklarla sürdürüleceğini söyledi.

Vatandaşların olası acil durumlarda 444 10 66 numaralı telefondan yardım ve destek isteyebilecekleri duyuruldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Kentimize kendi evimize gösterdiğimiz özenle davranalım, kendi evimiz gibi temiz tutalım. Ayvalıklı hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum. Yağmur suyu drenaj kanallarına çöp atmayalım, tıkanma, taşma ve sel gibi felaketler ile karşı karşıya kalmayalım,” diyerek uyarıda bulundu.