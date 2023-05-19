Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Ayvalık’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından coşkuyla, heyecanla Hüsnü Uğural Stadı’ndaki görkemli törenle kutlamalar devam etti.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileriyle, kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Müdür Şükrü Balkan’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirilmesiyle sona eren kutlamalar gençlerin hazırladığı gösterilerle Hüsnü Uğural Stadı’nda devam etti.

Sporun kenti Ayvalık’ın başarılı genç sporcularına ödülleri Kaymakam Yaman’ın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ata’nın Gençliğe Hitabı ve Gençlerin Ata’sına cevabı yüzlerce Ayvalık’lı öğrenci tarafından okundu.

Stadyumu dolduran binlerce Ayvalıklının katılımıyla gerçekleşen tören; resmi geçit ile sona erdi.