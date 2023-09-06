Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, zabıta teşkilatının 197’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta memurlarıyla bir araya geldi.

Zabıta Haftası’nı personeliyle kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 7 gün 24 saat özverili çalışma sergileyen zabıta memurlarına teşekkür etti.

Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin ilçe halkı için gece gündüz demeden çalışma yürüttüğünü hatırlatarak tüm personeli kutladı.

Zabıta teşkilatının; toplumun huzurunun yanı sıra günlük hayattaki ihtiyaçlarını, geleceğe olan inancını, bir kent bilinci içerisinde dayanışmanın, birbirine saygının, sevginin ve bu saygının sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesinin en önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Mesut Ergin, “Zabıta teşkilatımız yerel yönetimlerin topluma yansıyan yüzüdür. Ayvalık’ımızın esenliği ve huzuru için gecesini gündüzüne katan zabıta teşkilatımızın 197. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştiği buluşmada, Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan da, Başkan Ergin’i yalnız bırakmadı.