Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, yaz tatili süresince çocukların ve gençlerin verimli ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla yaz kursları düzenliyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda belediye bünyesindeki 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde öğrencilerin özel yeteneklerini de kullanarak tatillerini değerlendirebileceği birbirinden farklı etkinliklerle dolu kurslar düzenleniyor. 550 öğrenci merkezdeki birbirinden farklı kurs ve etkinlikler aktif olarak katılım sağlıyor.

Resimden etkinlik atölyelerinde, hızlı okumadan satranca ve yabancı dil gelişimleri için İngilizce ve Fransızca gibi birçok kurs Gençlik Merkezi’nde her yaş grubundan çocuk ve genci buluşturuyor. Bu kurslarda matematiksel ve mantıksal akıl yürütme, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini artıracak ve problem çözme yeteneklerini güçlendirecek çalışmalar da var. Hızlı okuma dersleri ile öğrencilerin edebiyatla daha yakından tanışmaları sağlanacak. Satranç dersleri ise stratejik düşünme ve zihinsel gelişime katkıda bulunacak. Yaz kursları çerçevesinde çocuklar yabancı dil eğitimleriyle de farklı ufuklara yelken açıyor.

Başkan Mesut Ergin tarafından yaşama geçirilen Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri oluşumu da 5 mahalleevi ile dezavantajlı bölgeler dahil Ayvalık’ın her noktasında çocuklara ve gençlere dokunmaya devam ediyor. İlkokul kursları, temel eğitim alanında çocukların gelişimini desteklemeyi hedeflerken, kurslarda konu tekrarları yapılarak temel bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu da yaz tatili boyunca eğitimlerine ve yeni oyunlar üretmeye aralıksız devam ediyor. 12 -18 yaş arası 16 genç aktif olarak belediye tiyatrosunda tiyatro ve drama derslerine devam ediyor.Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde, bir taraftan gençler yıl boyunca sergileyecekleri oyunlara çalışırken, yeni tiyatrocular da öğrenmenin tadını çıkarıyorlar. Kültür Sanat Koordinatörü usta oyuncu Erkan Cılak tarafından programlanan eğitimlerde, usta isimlerin kaleme aldığı çocuk oyunlarından tiratlar da uygulamalı olarak sahneleniyor. El becerilerini geliştirecek sanatsal etkinliklere de yer verilen mahalleevlerindeki kurslarda sepet örücülüğü, seramik boyama, magnet ve çakıl taşı boyama gibi etkinliklerle çocukların üretebilme yeteneklerini ortaya çıkaracakları bir alan sunuluyor.

AYBEGEM Kursu’nda temel eğitimdenliseye, destek kurslarıyla 103 kayıtlı öğrenciye aktif olarak ders imkanı sağlanıyor. Alanında uzman öğretmenlerin verdiği dersler eğitim sezonu arasında pekiştirme ve yeni döneme hazırlık için önemli bir rol oynuyor.

Ayvalıkgücü Belediyespor çatısı altında voleybol, basketbol ve futbol okullarında da yüzlerce genç ve minik öğrenci de yaz sezonu boyunca spor faaliyetlerine devam ediyor. Yaz eğitimlerinde öne çıkan ve başarılı olan genç sporcular da kulüp bünyesinde lisanslı olarak spor hayatına devam ediyorlar. Voleybolda 130, Basketbolda 160, Futbolda ise 120 olmak üzere toplam 410 öğrenci yaz aylarında aktif olarak AyvalıkgücüBelediyespor bünyesinde aktif olarak spor yaşamlarını sürdürüyorlar.

Çocukların yaz tatillerini eğitici ve eğlendirici kurslarla iç içe geçirmeleri için yaptıkları çalışmaların birçok farklı temada devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Çocuklarımız Gençlik Merkezi’mizde, Mahalleevlerimizde, Belediye Tiyatrosu’nda, AYBEGEM Kursu’nda ve Ayvalıkgücü Belediyespor çatısı altında yaz aylarını verimli geçiriyor. Üreten, eğlenen, eğitimli ve donanımlı çocuklar için etkileşimli ortamlarda eğitim programlarına katılmalarına olanak sağlıyoruz. Çocuklarımız, ekip çalışması sayesinde etkin çözümlere birlikte ulaşabilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri ortamlarda çalışma imkânı buluyor. Yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Okulda öğrendikleri bilgileri burada pekiştirerek akılda daha kalıcı hale getiriyorlar. Yaz programlarımızda yeni fikirler ortaya koyabilme kabiliyeti ve tasarım odaklı düşünebilme kabiliyeti de kazandırıyoruz. Kamplarımıza katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.