Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır’ın depremzede esnaflar bir araya gelerek, kendi yörelerinin en özel damak lezzetlerini ilçe halkıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Armutçuk Kapalı Pazaryeri’nde 1-6 Mayıs tarihleri arasında kuracakları stantlarda eşsiz damak tadlarını ilçe halkının beğenisine sunacak olan depremzede esnaflarının kuracakları panayır lezzet düşkünleri tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin konukseverliğiyle gerçekleşecek olan festival tadındaki panayırda; Hatay’ın dünyaca ünlü künefesi, harbiye dürümü ve kebabının yanı sıra; cağ kebabı, Şanlıurfa’nın ciğer kebabı, Gaziantep’in içli köftesi ile kendisine özgü baharatlarının da yer alacağı öğrenildi.

Panayırda ayrıca; Trabzon, Afyon, Gümüşhane gibi yörelere ait lezzetlerin de sergileneceği gelen bilgiler arasında

Organizasyonun yetkililerinden Kaya Tunç, Ayvalıkgücü Belediyespor yararına Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenledikleri panayırla, doğu ve güneydoğu bölgelerinin en önemli damak tadlarını Ayvalık halkıyla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, damak lezzeti düşkünü olan herkesi 1-6 Mayıs tarihleri arasındaki panayıra davet etti.