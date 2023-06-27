Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 29 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik devriyeleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot bulunduğunu tespit etti. "KB-4510" sahil güvenlik botuyla bölgeye sevk ekipler, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

İkinci operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan, Sahil Güvenlik botları "KB-4510" ve "KB-20" ile bölgeye giderek Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.