Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kadınların ürettikleri el emeği ürünlerle bir yandan hayata daha aktif katılmalarını bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedefleyen Ayvalık Belediyesi, Mahalle evleri ile ilçedeki kadın girişimciliğine önemli bir destek sunuyor. İlçe merkezindeki at arabacılar meydanı olarak da isimlendirilen Dr. Fazıl Doğan Meydanı’ndaki Mahalle evleri Pazarı’nda Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere yaz boyunca haftanın 3 günü birbirinden güzel el emeği ürünler beğeniye sunuluyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve gelir gelmez hayata geçirdiği projeyle, Mahalle evleri bünyesindeki kurslarda eğitim gören kadınlar, yıl boyunca ürettikleri birbirinden güzel el emeği ürünleri bu pazarsa satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, “Faaliyetlerine aralıksız devam eden 5 mahalleevimizde üretilen el emeği ürünler bu pazarda müşterilerle buluşma imkanı buluyor. Kadınlar girişimciliği çok yönlü olarak uygulama ve öğrenmenin yanı sıra aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlamış oluyor. Haftanın 3 günü açık olan Mahalleevleri Pazarı’nda herkes gönül rahatlığıyla hediyelik eşya alışverişini yapabilir” dedi.