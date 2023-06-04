Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Cunda MTAL) tarafından, Jeoturizmde Soluksuz Bir Yolculuk isimli konferans düzenlendi. İda Madra Jeoparkı Ayvalık Jeositleri konulu konferansa Prof. Dr. Abdullah Soykan konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta; Cunda MTAL Okul Müdürü Abdülaziz Yük’ün yanı sıra; okulun öğretmen ve öğrencileri hazır bulundu.

Müdür Yük’ün jeoparkların önemine ilişkin yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan konferansta; jeoparkların, jeolojik özellikleri açısından uluslararası öneme sahip, koruma, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bütüncül bakış açısıyla yönetilen sınırları belli coğrafi alanlar olmasının yanı sıra içerisinde çok sayıda jeosite ev sahipliği yaptığının anlatıldı.

Ayvalık ve Edremit Körfezi’nde bulunan İda Madra Jeoparkı’nın Türkiye’nin UNESCO tescilli ikinci jeoparkı olma yolunda dikkat çekilen etkinlikte, jeopark ve jeosit kavramları Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan tarafından gerçekleşen sunumla izleyenlere aktarıldı.

Cunda MTAL bünyesindeki Uygulama Oteli salonunda gerçekleşen konferans daha sonra yine Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın öncülüğünde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Badavut mevkiinde bulunan Karakol Tepesi eteklerinde yapılan inceleme gezisiyle sona erdi.