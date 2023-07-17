Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli yönetimi, özel araçlarıyla tesise konaklamaya gelen engellilere pozitif ayrımcılıklarıyla öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bölgedeki otellerde pek sık görünmeyen son derece modern engelli tuvaletinin hizmete girdiği Cunda Uygulama Oteli’nde, şimdi de oldukça geniş bir alana engelli otoparkı konuşlandırıldı.

Otelin giriş kısmında bulunan araç otoparkını tamamen engelli tatilcilere bırakan otel yönetimi, hayata geçirdikleri yeni uygulamayla tesiste daha çok engelli vatandaşın tatil yapabilmesine imkan sağlamaya çalışıyor.

Hedeflerinin otele gelen her misafiri en iyi şekilde ağırlamak ve Ayvalık’tan unutulmaz anılarla tatillerini tamamlayabilmelerine katkı vermek olduğunu belirten Cunda Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, “Tabii misafirlerimiz arasında otelimizi tercih eden engelli konuklarımızı da en iyi şekilde ağırlamayı arzu ediyoruz. Bu yüzden de hayata geçirdiğimiz mimari düzenlemelerin yanı sıra onlara en iyi şekilde tatil olanağı sunabilmek için de üzerimize düşeni yapmakla mükellef olduğumuza inanıyorum. Bu yüzden de engelli tatilcilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.