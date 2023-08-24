Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Atatürk Koruluğu Mesire Alanı’nın kent mobilyaları olarak da isimlendirilen ahşap oturmagruplarını baştan sona yeniliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Vatandaşlarımızın ve kentimize gelen misafirlerimizin aileleriyle birlikte piknik yapmak ve dinlenip keyifli zaman geçirmek için tercih ettiği Cunda Lale Adası Mevkisi’nde bulunan mesire alanında yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Düzenli olarak yeşil alanda ve çevresinde temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, piknik yapan ailelerin kuş cıvıltıları eşliğinde deniz kenarında keyifli ve güvenli bir şekilde mangal yapıp eğlenebilmeleri için her şeyi düşündüğü gözleniyor.

Alandaki çalışmalara tanıklık eden vatandaşlar ise memnuniyetini dile getiriyorlar.