Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanılan törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Adnan Davut Yüksel, daire amirleri, gaziler, polis mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit aileleriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Belediyesi’ne ait Kültür Salonu’nda düzenlenen kokteyle de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Yıldönümünü kutlayarak, ”Polisimiz zor şartlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için jandarma ve sahil güvenlik ile birlikte görev yapan bir kolluk birimimizdir. Bugün Ramazan Bayramı’nın da ilk günü. Ben bu vesile ile tüm halkımızın ve emniyet teşkilatımızın da bayramını kutluyorum. Bizler bayramı idrak ederken; polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye, zabıta, hastane gibi birimler görev yaparak, vatandaşlarımızın sorunlarına fedakarca eğilmektedirler. Allah onlara kaza, bela vermesin. Allah yardımcıları olsun.” diye konuştu.

Kokteylin ardından Kaymakam Yaman’ın öncülüğündeki protokol üyeleri ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığı, Garnizon Komutanlığı’na yönelik de ziyaretler gerçekleştirdi.