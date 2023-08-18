Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin deniz üzerinde hareket halinde olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik, hemen harekete geçerek bölgeye TCSG-907 18 isimli gemisini gönderdi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenler hakkında yasal işlemler sürüyor.