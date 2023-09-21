Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı’na katılan Azerbaycan sağlık ekibi sorumlusu Dr. Ramin Burceliyev, "Biz bir millet, iki devletiz" dedi.

Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı 4’üncü gününde devam ediyor. Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya ülkelerinin 170 personel ve 22 araç ile katılım sağladığı toplam 2 bin 446 personel ve 202 aracın katılımı ile MED EU MODEX 2023 tatbikatı 22 Eylül tarihine kadar Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Tatbikat çerçevesinde, kentin 3 farklı noktasına Romanya, Portekiz, Polonya, Türkiye, AFAD ve UMKE tarafından sahra hastaneleri ve çadırları kuruldu. Senaryo gereği, çeşitli patlama ve kazada yaralananların yanı sıra deprem enkazından çıkarılan afetzedelere, sahra hastanelerinde müdahaleler yapılıyor.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği Çanakkale’de 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı’nda da devam ediyor. Tatbikatta, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonucu yaşanan kurtarma çalışmalarında yer alan Azerbaycan sağlık ekibi de bulunuyor. Azerbaycan tarafından kurulan sahra hastanesine senaryo gereği getirilen yaralıların müdahaleleri yapılıyor.

Kardeş ülke Türkiye’nin kahramanlar şehri Çanakkale’de olmaktan gurur duyduklarını belirten Azerbaycan sağlık ekibi sorumlusu Dr. Ramin Burceliyev, "Biz buraya Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Doğal Afetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Azerbaycan Ofisi olarak 25 kişilik bir ekiple geldik. Bir haftadır buradayız. Geçen hafta burada eğitici eğitimi aldık. Daha sonra enfeksiyon hastalıkları eğitimini aldık. Ona takiben de MODEX Tatbikatı’na başladık. Tatbikat döneminde de arkadaşlarımız Türkiyeli kardeşlerimizin yanında onlara hem yardım etmek, hem de tecrübe kazanmak, hem de gözlemci olarak çalışmaktalar. Arkadaşlarımız bu tatbikatta kazandıkları tecrübeyi ülkemizde en kaliteli şekilde uygulayacaklarını ve o eğitimi verebileceklerine eminim. Arkadaşlarımızın Kahramanmaraş merkezli depremde de bir tecrübeleri var. Depremde ilk gelen ülke olmuştuk, tabi ki kardeş ülke olarak her zaman vazife borcumuz. Ben katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne, Dünya Sağlık Örgütü ofisine ve AFAD, UMKE çalışanları ile bütün emeği geçen arkadaşlarımıza ekibimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan’ın bir tarihi geçmişi olduğunu da hatırlatan Azerbaycan Sağlık ekibi sorumlusu Dr. Ramin Burceliyev, "Beraber bir kökümüz var. Bu devamlı tarih boyunca Türkiye-Azerbaycan kardeşliği asla bozulmadı. İnşallah bozulmaz da, Cumhurbaşkanlarımızın da belirttiği gibi biz bir millet, iki devletiz. Tabi ki Allah doğal afet yaşatmasın da, iyi günlerde birbirimize koşalım ama herhangi bir doğal afet, sıkıntı olacağı zaman her zaman iki ülke olarak birbirimize koşan ilk halk olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.