Azerbaycan'dan Kahramanmaraşlı depremzedelere gıda kolileriyle birlikte 'geçmiş olsun' ziyaretinde gelen heyete eşlik eden Kahramanmaraş Milletvekili adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin ilk dakikalardan desteğini hissettik” diyerek, şehri hep birlikte yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Diasporaya Destek Vakfı Başkanı Akram Abdullayev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzada, Hatay Azerbaycan Evi Başkanı Başer Kömür, Azerbaycanlı iş insanı Hidayet Gulam’dan oluşan heyet Kahramanmaraşlı depremzedelere 'geçmiş olsun' dileklerini iletmek ve getirmiş oldukları gıda kolilerini dağıtmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı’nın da eşlik ettiği Azerbaycan heyeti Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret edip, 6 Şubat tarihinde gerçekleşmiş olan Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Ziyaretlerde konuşan Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Depremin ilk gününden beri Azerbaycan halkının seferber olduğunun altını çizerek, “Depremin ilk dakikalarından itibaren herkesin yüreği Türkiye ile çırpındı. Herkes yardım için buraya geldi. Yardımlar, o günden bugüne kadar hiç kesilmeden devam ediyor. Ve başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 şehir eski haline dönene kadar da bu yardımlar devam edecektir. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği de ilelebet devam edecektir inşallah” dedi.

Sonrasında Azerbaycan heyeti, Kahramanmaraşlı depremzedeleri çadırlarında ziyaret ederek, gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin ilk dakikalardan desteğini hissettik" diyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Bugün de sağ olsunlar Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyetle beraber bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Çadırlarımızda kalan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah hep beraber şehrimizi yeniden inşa edeceğiz, yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer kazanacaklarına emin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şahin, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli başta olmakla Cumhur İttifakı diğer paydaşlarıyla 14 Mayıs seçimlerinden inşallah zaferle çıkacaktır" yorumunda bulundu.

Azerbaycan heyeti son olarak, Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 2016 yılında açılışı gerçekleştirilen Hocalı Parkı’nı ziyaret ederek, burada ‘Ana Feryadı’ anıtına karanfil bırakarak, dua etti.