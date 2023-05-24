Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu'nun katılımı ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler Kula Gençlik Kampında bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Çeşitli aktivitelerin, turnuvaların gerçekleştiği kamp programının eğlenceli geçtiğini belirten Manisa Azerbaycanlı Talebeler topluluğu (MANAT) temsilcisi Elmirİsmaiyılzade, kampın büyük beğeni topladığını belirtti.

Gençlik Kampına ziyarette bulunan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, Tesisin Manisa ve Kula için büyük bir değer olduğunu, Gençlerimizin, ailelerimizin mutlaka burayı görmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Hoşgül "Kamp süresince, tüm personelin, program liderlerinden, tesis yöneticilerine kadar hoşgörü ve yardımseverliğinin ön planda olduğunu gördük. Gençlik Kampının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrıca bizlere yardımcı olan tüm personele teşekkür ederim" dedi.

Projelerin devam edeceğini söyleyen Başkan Hoşgül "Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e de böyle anlamlı bir günde verdikleri destek için ayrıca teşekkür ederim. Yakın zamanda tekrar bir proje ile gelmeyi ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

