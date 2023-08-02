Birçok uluslararası projede yer alan ve başarılarıyla adından söz ettirmeyi başaran Azerbaycanlı oyuncu Fahriye Tahirzade, yeni çalışması için Türkiye'ye geldi.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Yalçın Çoban’ın üstlendiği kadına şiddeti konu alan kısa filmde başrol oynayacak olan Fahriye Tahirzade, ardından gelen teklifleri de değerlendireceğini sözlerine eklerken İstanbul’u çok sevdiğini ve yerleşebileceğini de ifade etti.

Yalçın Çoban ile Film anlaşmasını yapan Fahriye Tahirzade, oyunculuk yolunda büyük işlerle ülkemin gururu olmak istiyorum vurgusunu da yaptı.

Yalçın Çoban’ın kadına şiddet konulu filminde oynamanın da kendisi adına önemli bir proje olduğunu ve bu tarz yapımların kadına değerin benimsenene kadar devam etmesi gerektiğini savundu.