Bulantı ve kusma, normalde Alzheimer veya bunama hastalığının seyrinde hastalıkla ilişkili görülebilecek bir belirti ve şikayet değildir. Araya giren mutlaka bir takım problemleri düşünmek gerekir. Örneğin, bazı bunama hastalığı ilaçları bulantı ve kusma yapabilir. Bu nedenle yeni bir ilaç değişikliği olup olmadığı önemlidir. Alzheimer hastalığı için verilen ilaçlarda olduğu gibi, başka ilaçlar da bulantı ve kusma yan etkisi yapabilir. Bu nedenle yakında bir ilaç değişikliği yapıldıysa bununla alakalı olabilir mi diye aklımızda tutmamız uygun olur. İlaçlar dışında pek çok hastalık bulantı ve kusmaya sebep olabilir. Örneğin, mide ve bağırsak problemleri, ishaller, ülser hastalığı, bazı karaciğer problemleri, bazı enfeksiyonlar, bazen kalp krizi, bazen menenjit gibi şeyler bulantı ve kusma ile kendini gösterebilir. Bu nedenle eğer hastanızda bulantı veya kusma olduysa bu durumda çok fazla evde oyalanmayıp sağlık personeli ile görüşmenizi öneririm.